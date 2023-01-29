زيارات الرئيس السيسي والحوار الوطني في العدد الجديد من «روزاليوسف»

صدَر العدد الجديد من مجلة «روزاليوسف»، التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشمل عدد هذا الأسبوع عدد من الموضوعات الهامة التي تجرى على الساحة السياسية.

مجلة روزاليوسف

وشمل غلاف العدد الأول من مجلة روزاليوسف لهذا الأسبوع، أبرز المواضيع التي تحدث عنها العدد والتي جاءت كالتالي: «الصالونات السياسية للأحزاب ترسم خارطة «الحوار الوطني»، خلال زيارته للهند تتويجا لـ77 عاما من العلاقات الدبلوماسية.. الرئيس السيسي: التعاون بمن البلدين يساعد في القضاء على العنف».

كما شمل غلاف العدد الصادر هذا الأسبوع من مجلة روزاليوسف عدد من العناوين مثل: إقامة المعرض قبل رمضان ب 3 أشهر: رسالة طمأنه من الدولة للمواطنين، ترشيحات جوائز الأوسكار ال 95 مفاجآت وصدمات.

أهم المواضيع

كما احتوى عدد هذا الأسبوع عدد من المواضيع وأبرزها:

الحدث الأهم في أجندة مصر 2023 بدأ العد التنازلي :الحوارالوطني بين الواقع والمأمول.

«روزاليوسف» ترصد الإقبال الجماهيري على معارض «أهلا رمضان» بالجيزة.

التحالف الوطني يعلن تدشين أكبر منصة للمتطوعين.