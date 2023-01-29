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قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقارير «الوطن» عن زيارات الرئيس السيسي للدول الآسيوية

كتب:

هاجر عمر
10:33 ص | الأحد 29 يناير 2023
«هذا الصباح» يبرز تقارير «الوطن»

«هذا الصباح» يبرز تقارير «الوطن»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» اليوم الأحد، بعنوان «السيسي في أرمينيا.. زيارة تاريخية تعزز التوجه شرقًا»، مراقبون زيارة أرمينيا بعد أزربيجان لها دلالات مهمة.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقرير «الوطن» الذي جاء بعنوان «من الهند إلى أزربيجان وأرمنيا.. تاريخ تكتبه الدبلوماسية الرئاسية»، والذي أبرز عودة مصر لمكانتها الدولية المؤثرة إقليميًا ودوليًا.

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