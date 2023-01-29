السيسي: زيارتي لأرمينيا نقطة انطلاق حقيقية للعلاقات بين البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ زيارته إلى أرمينيا نقطة انطلاق حقيقية للعلاقات بين البلدين، لما شهدته من زخم سياسي وتفاهم على مستوى القمة، لتعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا استعداد مصر لتبادل الخبرات مع أرمينيا، سواء في المجال التقني، أو في تنفيذ المشروعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، أنّ مباحثات مع «أرمين» شهدت التأكيد على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، يتناسب مع الإمكانيات الواعدة لكليهما، ما يتطلب تفعيل الاتفاقيات بين مصر وأرمينيا.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ المباحثات مع أرمينيا شهدت استعراضا لجهود مصر في سبيل تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، والمشروعات التنموية الكبرى التي شهدتها مصر على امتداد رقعتها، لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وما توفره من مزايا للمستثمرين الأجانب، للنفاذ بمنتجاتهم إلى الدول العربية والأفريقية، فضلا عن رخصة الاستثمار الذهبية التي تسهل الإجراءات على المستثمرين.

ولفت الرئيس، إلى أنّ اللقاء استرعض الطفرة التي شهدتها مصر في مجال النقل والبنية التحتية، والقدرة على تنفيذ مشروعات مطابقة للمعايير في وقت قياسي.

وتابع الرئيس، أنّ اللقاء شهد التأكيد على تحقيق السلام الشامل والعادل لشعوب العالم، خاصة في المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم، خاصة بعد أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.