إجازة نصف العام تُنعش السياحة في جنوب سيناء.. ارتفاع نسبة الإشغالات مع تحسن الطقس

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مناخ المحافظة يعتبر من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تشرق الشمس يوميا على كل المنتجعات وتغيب البرودة الموجودة في مناطق أخرى وتختفي السحب، موضحاً أن منتجعات جنوب سيناء تشهد إقبالا سياحيا من قبل الزوار لا سيما المصريون لقضاء إجازة نصف العام بإحدى المدن السياحية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن نسبة الإشغالات بصفة عامة بلغت 52% ووصلت في بعض المدن إلى 65%، متوقعا ارتفاع النسبة خلال الأيام المقبلة.

انتعاش السياحة في دهب

مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة، تشهد انتعاشًا كبيرة وتصل نسبة الإشغالات وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة إلى نحو 65%، ويقبل السياح وخاصة المصريين على زيارة دهب لعدة أسباب أهمها الطقس المعتدل، وأسعار الإقامة والإعاشة بالمدينة مناسبة لجميع الفئات، مع وجود المحميات الطبيعية والبحر الذي يحوي أفضل مناطق غوصا في العالم لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك النادرة.

وأشار إلى أن مدينة دهب قريبة من سانت كاترين وشرم الشيخ، حيث تقوم الشركات السياحية بتنظيم رحلات اليوم الواحد للمقيمين لزيارة سانت كاترين وشرم الشيخ.

سانت كاترين تجذب المصريين

أكد اللواء خالد فودة، أن مدينة سانت كاترين تشهد إقبال كبيرًا مع بداية إجازة نصف العام وتحسن الأحوال الجوية التي دفعت السياح للذهاب إلى قمة جبل موسى والمبيت ليلا لمشاهدة لحظات شروق الشمس.

ولفت إلى أن الإقبال السياحي أدى إلى زيادة الأعداد الوافدة إلى دير سانت كاترين، لمشاهدة الآثار في ختام المرحلة التي تستمر لنحو 10 ساعات تقريبا.