إنشاء وصيانة 52 مدرسة في جنوب سيناء بتكلفة 144 مليون جنيه خلال 2021

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بتعليم أبناء سيناء، وأن يكون هناك مدرسة في كل واد أو تجمع بدوي لمنع ظاهرة التسرب من التعليم ومحاربة الأفكار المتطرفة، موضحا أن اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا يتأخران عن التوسع في إنشاء المدارس لتوصيل التعليم إلى كل المناطق المحرومة.

وأضاف أن هيئة الأبنية التعليمية نفذت أكبر خطة في تاريخها بالنسبة لفرع جنوب سيناء، بقيادة المهندس حمودة نعمان مدير فرع الهيئة، إذ شهد عام 2021 إنشاء نحو 26 مدرسة، وصيانة 26 بتكلفة تجاوزت 144 مليون جنيه.

إنشاء وتوسعة 16 مدرسة

وقال المهندس حمودة نعمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الهيئة نفذت أكبر خطة لإنشاء وتوسعة مدارس في محافظة جنوب سيناء، حيث جرى إنشاء وتوسعة 16 مدرسة علي مستوى المدن بإجمالي 120 فصلا دراسيا، بتكلفة بلغت نحو 63 مليون جنيه.

وأضاف «حمودة»، أن الخطة شملت إنشاء توسعات في مدارس في عدد من المدن وهي توسعات في عرب حمدان، عرب الرواهيية وإنشاء مدرستين جديدتين هما المالحة، ومجمع الميناء تعليم اساسي بمدينة نويبع، توسع في مدرستي الاسباعية، القديسه تعليم أساسي، بتكلفة 5 ملايين جنيه بسانت كاترين، وتوسعات ثلاث مدارس بتكلفة 7 ملايين وهي مدرسة الرملة، والمعين، وسرابيط الخادم بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء مدرستين بالإسكان الاجتماعي، ومدرسة الفيروز.

وشملت قائمة التوسعات الجديدة مدرستي محمد فريد وخالد ابن الوليد في الجبيل طور سيناء، ومدرسة الشهيد ياسر الحديدي في مدينة دهب.

ولأول مرة تم إنشاء مدرسة جديدة في طابا للتعليم الأساسي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، الرويسات بشرم الشيخ مبني توسع وتعبئة المبني القائم مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي بتكلفة 4.5 مليون.

7 مدارس تنتظر البت الفني

وقال مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إن هناك 7 مدارس طُرحت، وسيتم البت الفني والمالي لها، وهي عبارة عن إنشاء توسعات بتكلفة بلغت تقريبا نحو 53 مليون جنيه، وتوسعة مدرستي الفيروز بـ39 فصل دراسي، وجيل أكتوبر 16 فصل دراسي بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن مدينة الطور شهدت مشروعات توسعات بمدرسة الطور الثانوية الصناعية، ومدرسة بدر الابتدائيه، والشهيد ابراهيم الرفاعي، ورأس سدر الشهيد اسلام، ووادي اللحيان في مدينة أبوزنيمة وهي مدرسة إنشاء جديد.

وأضاف أنه جار تسليم ثلاث مدارس هذا العام بتكلفة 28 مليون، وثلاث مدارس في أبو بكر الصديق وأبورديس ونويبع الصناعية نويبع، وعلي ابن أبي طالب بدهب، لتصبح تكلفة خطة الأبنية التعليمية في عام 144 مليون جنيه وتشمل 26 مدرسة مابين إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي، وتوسعة مدارس أخرى.