تراجع أسعار الدواجن 13 جنيها في معارض «أهلا رمضان»

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن انخفاض أسعار الدواجن في منافذ «أهلا رمضان» بمحافظات مصر، لافتا أنه تم طرح كميات كبيرة من الدواجن بينها الفراخ البيضاء بأسعار مخفضة للمستهلك داخل المعارض المختلفة، حيث يبلغ سعر الكيلو 60 جنيها، بانخفاض 13 جنيها عن أسعارها في الأسواق الحرة، كما يبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات 54 جنيها، وسط تخفيضات تصل لـ10 جنيهات، وذلك وفقا لما تقدمه الدولة من مجهود كبير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء.

معارض أهلا رمضان

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن والفراخ البيضاء في معارض «أهلا رمضان» جيدة للغاية في حالة الشراء من قبل المواطنين وبأسعار مخفضة، موضحا أن سعر كيلو الفراخ الساسو 63 جنيها للكيلو، وسط انخفاض 7 جنيهات، وسعر كيلو الفراخ البلدي 70 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن الأسواق الحرة.

تخفيضات 30%

وأكد «حاتم» أن معارض أهلا رمضان تحتوي على كافة مستلزمات الأسر المصرية وبأسعار مخفضة تصل لـ30% على السلع الغذائية واللحوم والدواجن واللحوم المجمدة والطيور، وذلك لحرص الدولة على توفير السلع الغذائية في ربوع محافظات مصر بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع الغرف التجارية المنتشرة في محافظات الجمهورية.