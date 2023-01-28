أسعار الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان تبدأ من 12 جنيها للكيلو

تطرح معارض أهلا رمضان قائمة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تصل 30%، فيما تداوم المعارض على طرح الأرز الأبيض أمام المواطنين لتحقيق كفايتهم منه، ويبحث المواطنون عن أسعار الأرز داخل معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات مصر.

وتستعرض بوابة «الوطن» أسعار الأرز الأبيض داخل معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، بسعر يتراوح ما بين 12 جنيها وحتى 13.5 جنيها للكيلو.

سعر الأرز بالمنوفية

وأوضح أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية في تصريح خاص لبوابة «الوطن» أن سعر الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان 12 جنيها للكيلو، لافتا إلى الرقابة الدائمة على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان فضلا عن طرح كميات من الأرز الأبيض لتحقيق الكفاية منه أمام طلب المواطنين.

سعر الأرز في معارض أهلا رمضان بالشرقية

وفي سياق متصل أوضح محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية أن سعر الأرز يسجل 13.5 جنيه للكيلو، لافتا إلى طرح كميات وافية لاحتياجات المواطنين من السلع الأساسية الغذائية عامة والأرز خاصة مع مراعاة عرض سعر كيلو الأرز بتخفيضات تصل 30% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسعار الأرز بمعارض أهلا رمضان

ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان 2023 على مستوى المحافظات من 12 جنيها وحتى 13 جنيها ونصف الحنيه للكيلو، وتواصل مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية لطرح السلع الغذائية والأرز الأبيض بأسعار مخفضة أمام المواطنين فضلا عن توفير الكميات المطلوبة لسد احتياجات المواطنين.

وتسعى مديريات التموين بالمحافظات لطرح السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، أبرزها الأرز، المكرونة، الخضروات والفواكه، الأسماك بمختلف أنواعها والجمبري، الجبن ومنتجات الألبان وغيرها من الأكثر طلبا من قبل المواطنين.