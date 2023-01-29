«الأرصاد»: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.. والارتفاع مستمر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر شهدت ارتفاعات في درجات الحرارة بلغت ذروتها الجمعة الماضي، موضحا أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيستمر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات في أغلب مناطق الجمهورية.

زيادة في فترات سطوع الشمس نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، ما يجعلنا نشعر بالدفء بشكل أكبر، حيث تكون الأجواء دافئة على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المناطق الجنوبية تكون أعلى في درجات الحرارة من الشمالية، لتأثرها بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ومن ثم تكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، وعندما تغيب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.