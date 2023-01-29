«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن اليوم يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية ، شمال الصعيد 27 درجة مئوية وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

تباين الحرارة على شمال وجنوب البلاد

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن التباين فى درجات الحرارة على شمال البلاد وجنوب البلاد إلى يرجع لاختلاف مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليها.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة 23- 12.

العاصمة الإدارية 23- 12.

6 أكتوبر 24- 11.

بنها 23- 12.

دمنهور 23- 12.

وادي النطرون 23 - 12.

كفر الشيخ 22- 12.

المنصورة 22- 12.

الزقازيق 23- 12.

شبين الكوم 23 - 12.

طنطا 24 - 13.

دمياط 20- 13.

بورسعيد 21- 14.

الإسماعيلية 24- 13.

السويس 23- 13.

العريش 22 - 14.

رفح 21 -13

رأس سدر23 - 12.

نخل 21- 07

كاترين 20- 05.

الطور 26- 15.

طابا 23- 16.

شرم الشيخ 26- 17.

الإسكندرية 21-12.

العلمين الجديدة 21- 12.

مطروح 20-12.

السلوم 19- 10.

سيوة 22-07.

رأس غارب 26- 14.

الغردقة 27- 14.

مرسى علم 27-15.

شلاتين27- 18.

حلايب 25 - 17.

أبو رماد 27- 16.

رأس حدربة 25- 14.

الفيوم 25 - 11.

بني سويف 25 - 10

المنيا 26 - 10.

أسيوط 28 - 11.

سوهاج 29 - 12.

قنا 29- 12.

الأقصر 30 - 12.

أسوان 30 - 15.

الوادي الجديد 30 - 10.

أبو سمبل 29 - 12.