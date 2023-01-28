«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة غدا: شبورة مائية صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 28 يناير لعام 2023، ليكون طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غداً الأحد 28 يناير 2023

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجات الحرارة غدا، سيكون بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، مصاحبا لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية وجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة ستكون من خفيف إلى معتدل على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة 23- 12.

العاصمة الإدارية 23- 12.

6 أكتوبر 24- 11.

بنها 23- 12.

دمنهور 23- 12.

وادي النطرون 23 - 12.

كفر الشيخ 22- 12.

المنصورة 22- 12.

الزقازيق 23- 12.

شبين الكوم 23 - 12.

طنطا 24 - 13.

دمياط 20- 13.

بورسعيد 21- 14.

الإسماعيلية 24- 13.

السويس 23- 13.

العريش 22 - 14.

رفح 21 -13

رأس سدر23 - 12.

نخل 21- 07

كاترين 20- 05.

الطور 26- 15.

طابا 23- 16.

شرم الشيخ 26- 17.

الإسكندرية 21-12.

العلمين الجديدة 21- 12.

مطروح 20-12.

السلوم 19- 10.

سيوة 22-07.

رأس غارب 26- 14.

الغردقة 27- 14.

مرسى علم 27-15.

شلاتين27- 18.

حلايب 25 - 17.

أبو رماد 27- 16.

رأس حدربة 25- 14.

الفيوم 25 - 11.

بني سويف 25 - 10

المنيا 26 - 10.

أسيوط 28 - 11.

سوهاج 29 - 12.

قنا 29- 12.

الأقصر 30 - 12.

أسوان 30 - 15.

الوادي الجديد 30 - 10.

أبو سمبل 29 - 12