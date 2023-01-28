الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة حتى 1 فبراير

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة مع تكون ظاهرة الشبورة المائية والغيوم الجزئية وعودة سقوط الأمطار بعد حالة من تحسن الطقس الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار نشاط حركة الرياح حتي نهاية الأسبوع الجاري وفقا لبيان خبراء هيئة الأرصاد.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية وخليج العقبة إلي سقوط أمطار يوم الإثنين القادم 30 يناير تترواح نسبتها من" 40 إلي 30" %، مع نشاط للرياح.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وتشير التوقعات أن خريطة سقوط الأمطار تشمل أيضا تعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وذلك يوم الثلاثاء القادم 31 يناير وتصل نسبتها إلى 50% على مدار اليوم.

فيما تزداد فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء القادم 1 فبراير على محافظات، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بالإضافة إلى مناطق الحمام، العملين، السلوم، وذلك بنسبة تصل إلى 40 على فترات متفاوتة على مدار اليوم وسط نشاط للرياح على مختلف المحافظات، وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 2 فبراير حيث تشهد المحافظات نشاط للرياح.