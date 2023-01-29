موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات

لا زالت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية تلقي بظلالها علي آلاف من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون، رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات.

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات

وتواصل المناطق الأزهرية في المحافظات المختلفة إجراء عمليات تصحيح ورصد درجات المواد، قبل اعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع النتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير وفق إعلان المناطق الأزهرية على مستوى المحافظات.

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في المحافظات

ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف من هنا، سيتم بعدها نقل ملفات ودرجات الطلاب إلى المناطق الأزهرية المختلفة على مستوى جميع المحافظات ليتسلم الطلاب شهادتهم الإعدادية في المدارس المختلفة، وذلك يكون في خلال أيام بعد إنهاء النتيجة واعتمادها من قبل مسؤولي الأزهر الشريف.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وكان طلاب الشهادة الاعدادية 2023 في المحافظات انتهوا من الامتحانات في جميع المحافظات يوم 21 يناير الجاري، وينتظر الطلاب رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات والذي من المتوقع إعلانها قبل يوم 5 فبراير المقبل، بعد مراجعة النتيجة جيدا لكي يحصل الطلاب على حقوقهم واعتمادها ونشرها عبر بوابة الأزهر والمناطق الأزهرية على مستوى جميع المحافظات .