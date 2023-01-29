البنك المركزي: انتعاش أسعار الذهب عالميا بعد تراجع الدولار بنسبة 0.19%

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.3%، مدفوعة بتراجع سعر الدولار الذي انخفض مؤشره بـ0.19% على مدار الفترة من 13 إلى 20 يناير الحالي، موضحا أنّ تراجع الدولار جاء بعد انخفاض غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أداء الأسواق العالمية

وأضافت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي، بشأن أداء الأسواق العالمية، أنّ انخفاض عوائد السندات الأمريكية والدولار، جاء مقابل مواصلة ارتفاع أسعار الذهب العالمية، لتسجل خامس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، وتستقر عند أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

وتابعت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي، أنّ ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الأخير، جاء أقل نسبيا من مكاسبها الأسبوعية في الشهر الماضي، لافتة إلى أنّ الذهب ارتفع خلال جلسة الخميس فقط، حيث أدى صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة والتصريحات الصادرة عن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بشأن تسريح العمالة، إلى ازدياد احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي، ما دفع إلى نمو الطلب على أصول الملاذ الآمن.