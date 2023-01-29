أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ1750 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن أسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1760 جنيها للشراء، فيما بلغ 1750 جنيها للبيع، ويحتل الذهب مكانة مهمة في الاقتصاديات المحلية خلال الوقت الراهن، ما يمثل أهمية كبيرة للمواطنين والمستثمرين سواء العرب أو الأجانب.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم، سواء بمحلات الصاغة أو بأسواق المال، كما يلي.

أسعار الذهب في اليوم

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1750 جنيهًا للبيع و1760 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 2000 جنيه للبيع، و2011 جنيها للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1833 جنيهًا للبيع، و1844 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1500 جنيهًا للبيع، و1509 جنيهات للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1167 جنيها للبيع، و1173 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب» أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 14000 جنيه للبيع، و14080 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 62.200 جنيه للبيع، و62.555 جنيه للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 2.000.000 جنيه للبيع، و2.011.429 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

- عيار 24 وصل إلى 62.01 دولار أمريكي بما يعادل 1853 جنيهًا مصريًا.

- عيار 22 وصل إلى 56.84 دولار أمريكي، أي نحو 1698 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 54.26 دولار أمريكي، أي نحو 1621 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 46.51 دولار أمريكي، بما يعادل 1390 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 36.17 دولار أمريكي، أي نحو 1.081 جنيه.

- عيار 12 وصل لسعر 31.00 دولار أمريكي، بما يعادل 926.34 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.25 دولار أمريكي، بما يعادل 694.76 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,929 دولار أمريكي، أي نحو 57.618 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ434.08 دولار أمريكي، أي نحو 12.969 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ62,010 دولار أمريكي، أي نحو مليون و852 ألفًا و676 جنيهًا.