موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها 3 ساعات عن 6 مناطق كبرى في الإسكندرية 

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن موعد عودة الكهرباء، اليوم الأحد بعد انقطاعها عن عدة شوارع بـ 6 مناطق كبرى بنطاق ثلاث أحياء في الإسكندرية، حيث من المقرر عودتها منتصف ظهر اليوم، بعد انقطاعها من التاسعة صباحا أي لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة.

وأشارت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم قد شمل أحياء شرق ووسط وغرب المدينة، مشيرة إلى أن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع في الثانية عشر من ظهر اليوم.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

ذكرت الشركة أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم وتمثلت في الآتي:

- شرق الإسكندرية «سابا باشا : وكالة الخضار باكوس-السيوف- محطة المجاري»

- وسط الإسكندرية: «محرم بك: المطحن قبلي المحمودية- صلاح الدين، الجمرك: شارع نوبار المنشية».

غرب الإسكندرية: «الدخيلة: شارع القاعدة البيطاش، الهانوفيل: أكتوبر، مرغم:خبراء الشرق الأوسط».

الخط الساخن لشركة الكهرباء

ولفتت الشركة إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة أو استمرار انقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، على المواطنين الاتصال على الخط الساخن 121، حيث أن خدمة الخط الساخن لتلقى الاعطال والشكاوى الفنية والتجارية.