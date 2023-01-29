ضبط تاجر بتهمة تصنيع وترويج الحشيش والهيروين في الإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المُخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - كمية من مسحوق باراسيتامول وزنت 5 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات - الأدوات والأجهزة التي يتم استخدامها في عملية التصنيع - ميزان - مبلغ مالي - هاتفي محمول - سيارة ملاكي).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 695 ألف جنيه.