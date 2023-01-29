رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط تاجر بتهمة تصنيع وترويج الحشيش والهيروين في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:31 ص | الأحد 29 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المُخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - كمية من مسحوق باراسيتامول وزنت 5 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات - الأدوات والأجهزة التي يتم استخدامها في عملية التصنيع - ميزان - مبلغ مالي - هاتفي محمول - سيارة ملاكي).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 695 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

حبس عاطل بتهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حبس صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار