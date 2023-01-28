السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم «ا. س. ع»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق.

الاتجار في المواد المخدرة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز بقيام المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

إحالة المتهم للمحاكمة

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.