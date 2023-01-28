حبس عاطل بتهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز بنها بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بإدارة وكر لتصنيع الحشيش في مركز بنها، وضبط بحوزته 15 كيلو من خام الحشيش المخدر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

ضبط 15 كيلو مخدر حشيش خام ببنها

وكانت أجهزة مديرية امن القليوبية تمكنت من ضبط عاطل يدير منزله لتصنيع الحشيش بدائرة مركز بنها، وتم التحفظ على 15 كيلو من خام الحشيش وكيلو معد للبيع وسلاح ناري، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات مليون و120 ألف جنيه، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم.

معلومات سرية تقود لضبط المتهم

تلقى اللواء نبيل سليم مدير، أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث مركز بنها، تفيد قيام أحد الأشخاص دائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مخدر الحشيش والاتجار به متخذاً من محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 15 كيلو جراما لخام الحشيش المخدر «معد للكبس»، وكيلو لمخدر الحشيش «مصنع ومعد للبيع»، وأدوات وأجزاء التصنيع وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإعداد وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

حبس 23 تاجر مخدرات

في سياق متصل، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 23 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأسلحة نارية بيضاء، بلغت نحو 15 قطعة سلاح، ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة.

كما استهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض، و21 قضية اتجار في المواد المخدرة.

وضبط خلال الحملة كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7245 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضح عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في القانون هي السجن لمدة تصل إلى المؤبد، وتصل للإعدام في حال توافر الظروف المشددة في الواقعة، والتي يحددها القانون.