رئيس أرمينيا: السيسي جعل مصر دولة مستقرة وأحتاج نصيحته

قال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، إنه في حاجة إلى نصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه واجه تحديات كبيرة، وجعل مصر دولة مستقرة.

وأضاف خاتشاتوريان، في تصريحات خلال اجتماع وفدي أرمينيا ومصر عقب اجتماعه بالرئيس السيسي: «يسعدنا استضافتك في مقر الرئاسة.. هذا حدث تاريخي، هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية مصر العربية أرمينيا، وإنني أشكركم على ذلك».

وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنّ الرئيس الأرميني عرض تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي

السيسي عرض قضايا بلاده

وأضاف خاشاتوريان، أنّ الرئيس السيسي عرض قضايا بلاده ومنطقته، وعرضت قضايا أرمينيا والمنطقة، ولا يخفى على أحد أن مصر قوة عظمى في منطقتها ومن المعروف أيضًا أن لديها خبرة واسعة في مهام التوسط، والأهم من ذلك أنها تقدم مصالح أجندة السلام فهي متشابهة في التفكير من حيث العيش بسلام مع الجيران، والتعايش السلمي، ونحن متشابهان إلى حد كبير في هذا الصدد.

تعلم أرمينيا من تجربة مصر

وأشار إلى أن سياسة جمهورية أرمينيا تتمثل في تحقيق السلام في المنطقة، والعيش حياة سلمية ومزدهرة مع الجيران، وأكد أنّ أرمينيا ستحتاج إلى تجربة مصر في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.