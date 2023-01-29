سعر تذكرة معرض الكتاب 2023.. يمكن حجزها بطريقتين

تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي، يتزايد الإقبال الجماهيري على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذه الدورة، وتعود الزيارات إلى ماكانت عليه قبل جائحة كورونا، وبلغ عدد زوار المعرض أمس 300 ألف زائر، وتفاديا للتكدس أمام البوابات يسعى الرواد لمعرفة طرق وسعر حجز تذكرة معرض الكتاب 2023، الذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وسعر تذكرة معرض الكتاب 2023 يبلغ 5 جنيهات فقط، ويمكن حجزها بطريقتين:

من خلال الرابط على المنصة الإلكترونية للمعرض، كما يمكن حجز عدد غير محدود من التذاكر، واختيار طريقة الدفع ، أو من على شباك التذاكر بارض المعرض.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2023:

- الدخول على رابط حجز تذاكر معرض الكتاب.

- اختيار حجز التذاكر، عدد التذاكر المراد حجزها.

- ملء بيانات من يقوم بحجز تذكرة معرض الكتاب بــ (الاسم ورقم الهاتف)

-اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء الفيزا كارد أو بطاقة ميزة أو طرق أخرى متعددة.

- بعد الدفع، سيتم إرسال التذكرة إلى البريد الإلكتروني أو عبر رسالة واتساب لرقم الهاتف.

- تظهر إمكانية طباعة التذكرة أو تحميلها على الهاتف، ويكون مدون عليها رقم بوابة الدخول

سعر تذكرة معرض الكتاب 2023 لبعض الفئات:

تشجيعا على القراءة وفي إطار توجهات الدولة، يتم دخول ذوي الهمم وكبار السن وذويهم مجانا إلى معرض الكتاب 2023 ، وكذلك الرحلات المدرسية والجامعية.