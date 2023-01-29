ضبط 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. منها 12 ألفا لتجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ما يلي:

- (60033) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- (12734) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (461) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (8) دراجات نارية مخالفة.

(40) مخالفة موقف عشوائي.

- (7) مخالفات شروط التراخيص .

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.