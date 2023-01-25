«المرور» توزع الورد والشكولاتة على قائدي السيارات احتفالا بعيد الشرطة

تحتفل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ71، وتزامنا مع ذلك قامت الإدارة العامة للمرور، بمشاركة الاحتفال مع قائدي السيارات على الطرق والمحاور التابعة للإدارة احتفالا بعيد الشرطة، ووزعت الورد والشكولاتة عليهم، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية.

الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ71

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، لتخليد معركة الإسماعيلية، التي وقعت في 25 يناير سنة 1952، عندما ضحى رجال الشرطة، بأنفسهم دفاعًا عن مبنى المحافظة، ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز، ومن وقتها رجال الشرطة يحتفلون، بتلك الذكرى على مستوي الجمهورية، بعد أن سميت بـ«عيد الشرطة».

وزارة الداخلية تشارك المواطنين بالاحتفال

وتشارك وزارة الداخلية، الشعب بالاحتفال عيد الشرطة، كل عام، وذلك بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن، وتقوم بتنظيم الاحتفالات في كافة الميادين العامة والأندية الشرطية، ويتم إذاعة الأغاني التي تغنت بحب الوطن، في يوم 25 يناير.