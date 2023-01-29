رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية

أكد طارق سعد الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية، والتي تشغل الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية، سيتم إعلان خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن رابط موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية سيكون في غضون عشرة أيام على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح المواد، ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة بدقة شديدة؛ لكي يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح أن عمليات تصحيح امتحانات مواد الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن رابط وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية سيكون الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من قِبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وسيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للمحافظة من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة 6 أيام حيث تم الانتهاء يوم 25 يناير في جميع المواد في كافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ399 لجنة، حوالي 81 ألف و814 طالبا، وغياب 696 طالبا بنسبة حضور 99,2%.