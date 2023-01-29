1736 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم المدمج بسوهاج

أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج، للعام الدراسي الحالى، يصاحبه الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

امتحانات التعليم المدمج بجامعة سوهاج

وتفقد رئيس جامعة سوهاج عددا من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من توافر البيئة المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون وقوع أي مشكلات، مشددًا على ضرورة تواجد أساتذة المقررات، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير المتفق عليها، بالإضافة إلى التواجد المستمر لأعضاء الإدارات الطبية والأمنية.

برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات دور يناير 2023، يؤديها هذا العام 1736 طالب وطالبة، منهم 1147 دارس بالشراكة مع جامعة القاهرة، و589 دارس بالشراكة مع جامعة المنيا، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت اليوم وتستمر حتى 14 من فبراير المقبل، وتعقد داخل مجمع المدرجات المركزية والمدرجات المجاورة لمبنى مركز التعليم المدمج.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول بسوهاج

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، أنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل تام، لضمان تأدية الطلاب للامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة، موضحاً أنه تم اعتماد تشكيل لجان الكنترولات، واللجان الطبية والأمنية وجميع المشاركين والمكلفين بأعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات تجري على فترتين الصباحية من 10 حتى 12 ظهراً، والمسائية من 1 حتى 3 عصراً.