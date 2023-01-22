رئيس جامعة سوهاج يشارك في إطلاق المرحلة الثانية لإنشاء 16 مركز تطوير مهني

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الذي نظمته الجامعة الأمريكية تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد الدلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

دور مراكز التطوير المهني في مساعدة الطلاب

وثمن رئيس جامعة سوهاج دور مراكز التطوير المهني بالجامعات في مساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني، واكتساب المهارات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل محلياََ وعالمياََ، مضيفاً أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 16 مركزا في عدد من الجامعات، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزا في 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.

تلبية متطلبات العمل وتوفير التسهيلات المطلوبة

وأكد «عبد الخالق» أن جامعة سوهاج تحرص على تلبية كافة متطلبات العمل اللازمة وتوفير التسهيلات المطلوبة، لضمان استدامة قيام المركز الجامعي للتطوير المهني بدوره المتميز، والذي تم إنشائه بجامعة سوهاج منذ عام 2019، لتقديم خدمات التوجيه المهني ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، لزيادة القدرة التنافسية للخريجين وصقل مهاراتهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إنشاء مراكز التطوير المهني بعدد من الجامعات الجديدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، عن طريق بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والصناعة مع الموظفين المستقبليين من طلبة جامعات مصر.