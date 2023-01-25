جامعة سوهاج تكرم كبير أخصائيين التغذية لبلوغه سن التقاعد للمعاش

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم حفل تكريم المهندس أنور جاد الكريم كبير أخصائيين التغذية بدرجة مدير عام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، لبلوغه السن القانونية، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير المركز، وعدد من العاملين من مختلف إدارات الجامعة.

31 عاما خدمة بالجامعة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن المحتفى به أدى رسالته على الوجه الأكمل، وكان داعماً ومتعاوناً مع إدارة الجامعة بصفة مستمرة، تاركاً للأجيال اللاحقة قدراً كبيراً من التطوير والتحديث الذي تم على يديه خلال توليه مهام عمله، فمسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير ،والأمانة والإخلاص فى العمل ، إلي جانب الصدق والمحبة مع الجميع من الزملاء، مقدماً مكافأة مالية له تقديراً لمجهوداته خلال 31 عاماً بالجامعة بكل إخلاص وصدق.

تقدير الجامعة لمنتسبيها

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أن جامعة سوهاج تحرص دائماً علي تقدير جميع العاملين وتكريمهم لمجهوداتهم، فهذا التكريم هو حق من حقوقهم على الجامعة، وفرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل سنوات طويلة، وأيضا للتأكيد على الترابط والعرفان وتوطيد العلاقات الإنسانية .

التدرج الوظيفي

وأعرب المهندس أنور جاد الكريم عن مدى سعادته بهذا التكريم واعتزازه بعمله بالجامعة، خلال سنوات خدمته الوظيفية التي بدأت بتعيينه 4 أكتوبر 1992 بالمستشفى الجامعي، ذلك التحق مدير عام بالمطعم المركزي، ثم مدير عام إدارة التغذية بالمستشفيات الجامعية، ومدير عام وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، وأخيراً كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.