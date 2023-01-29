مدير معرض البحرين الدولي للكتاب: مصر غنية بثقافتها وحضارتها وتاريخها

هنأ بشّار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، مصر على افتتاح الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشددًا على أن مصر غنية عن التعريف في ثقافتها وحضارتها وتاريخها، كما ان المعرض يعد من أكبر المعارض على مستوى الوطن العربي حيث يقام على مساحة قدرها 40 ألف متر مربع.

من المهم أن نتواجد كلنا كأخوة عرب لتعزيز الروابط الثقافية بيننا

وأضاف مدير معرض البحرين الدولي للكتاب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي وبسنت الحسيني: «من المهم أن نتواجد كلنا كأخوة عرب لتعزيز الروابط الثقافية بيننا وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، من المهم جدا ان نتشارك وان نتواجد في كل المعارض العربية سواء في القاهرة أو الشارقة وجميع الدول إلى أخره من الدول التي تقيم المعارض».

هذه السنة اختارت مصر الأردن كضيف شرف

وتابع مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، «دائما يكون هناك ضيف شرف في معارض الكتب، وهذه السنة اختارت مصر الأردن كضيف شرف، واللغة العربية مهمة جدا، نتكلم عن أكثر من 11 مليون مفردة في اللغة العربية مقارنة بأي لغة أخرى، فاللغة الإنجليزية لا تتجاوز مفرداتها مليون مفردة، كما أننا تربينا على اللغة العربية حيث تعرف الناس بالثقافة الحقيقية».