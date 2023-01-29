طقس الإسكندرية اليوم: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، غياب الأمطار مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبياً بالإضافة إلى استمرار العاصفة الترابية بشكل نسبي التي تضرب الإسكندرية بشكل خاص ومصر بشكل عام منذ يوم الجمعة، الأمر الذي ترتب عليه جوًا غائما، مع صعوبة الرؤية خلال تحرك السيارات، خلال فترة الظهيرة مع ازدياد في شدة الرياح مع الساعات القليلة المقبلة.

ورصدت عدسة «الوطن» أجواءا غائمة على كافة الطرق السريعة في الإسكندرية خلال فترة الظهيرة من اليوم مع عاصفة ترابية منخفضة نسبيا عما كان عليه الوضع أمس الأول، فيما يشهد طقس الإسكندرية ارتفاع الحرارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة.

توقعات طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد استمرار الغبار والأتربة الشديدة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط، وتسبب أجواء غاية في الصعوبة لمرضى الصدر والجيوب الأنفية ما تبعها تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهم بعدم النزول إلى الشارع في تلك الأجواء.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

ويصحب طقس الإسكندرية اليوم، درجات حرارة مرتفعة نسبيا عن الأيام الماضية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 12 درجة مئوية، مع شدة رياح 21 كم في الساعة.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية التباين فى درجات الحرارة على شمال البلاد وجنوب البلاد إلى اختلاف مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليهم.

طقس الإسكندرية اليوم غائم جزئيا

ويتبع طقس الإسكندرية اليوم، عدد من الظواهر الجوية أبرزها الغيوم الجزئية، مع انخفاض ارتفاع أمواج البحر التي تتراوح من 1 إلى 1.5 متر أي معتدل