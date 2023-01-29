ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2,510 طن أرز أبيض عيني، وكذا ضبط 15 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2,981 طن أرز أبيض عيني، 45 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 144,264 طن أرز شعير مستندي.

كما جرى ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت طن أعلاف حيوانية عيني، وضبط 4 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 3,080 طن أعلاف حيوانية عيني، وضبط قضية في مجال حجب سلع غذائية بمضبوطات بلغت 20,250 طن دقيق أبيض عيني، و650 كيلو جرام مكرونة، وضبط 539 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 2 طن دقيق أبيض عيني، و556 كيلو جرام مكرونة وزيت طعام ولحوم، وطن منظفات صناعية، و240 عبوة منظفات صناعية، و10 أطنان أسمنت، و2565 عبوة سجائر.

وأسفرت الحملت أيضا، عن ضبط 470 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 9 قضايا دقيق بلدي مدعم مستندي، و176 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و213 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و72 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 81,950 طن دقيق بلدى مدعم مستندي، و500 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم عيني.

كما جرى ضبط 12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 84600 لتر مواد بترولية عيني، بحجم مضبوطات بلغت إجمالي 255,661 طن مستندي عيني أبرزها 81,950 طن دقيق بلدي مستندي، و500 كيلو جرام دقيق بلدي عيني، و22,250 طن دقيق أبيض عيني، 5,491 طن أرز أبيض عينى - 144,264 طن أرز شعير مستندى - 1,206 طن مكرونة – زيت طعام - لحوم – 240 عبوة منظفات صناعية – 2565 عبوة سجائر - 84600 لتر مواد بترولية عينى – 1 طن منظفات صناعية - 4,080 طن أعلاف حيوانية عيني، و10 أطنان أسمنت.