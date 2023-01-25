«التموين» لقناة الحياة: طرح كوبونات بفئة 50 جنيها لصرف السلع من منافذ الوزارة

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن سعر كيلو اللحم في معارض «أهلا رمضان» يباع بـ135 جنيها طازجة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن الوزارة تدعم المواطنين الذين يطلبون شراء سلع غذائية لعمل شنطة رمضان، وسنطرح كوبونات بفئة 50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه يشتريها المواطن، ويستطيع من خلالها شراء احتياجاته من منافذ الوزارة.

وأكد أن المواطن عليه أن يكون شريكا مع الوزارة في الرقابة، لافتا إلى أنه جرى ضبط 280 طنا مواد غذائية، جرى احتكارها بالبحيرة.

أهلا رمضان في كل مكان

وتوافد الآلاف من أهالي المحافظات المختلفة، مساء اليوم الأربعاء، على معارض «أهلا رمضان» بمقراتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.