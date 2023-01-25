مصادر بـ«التموين» توضح خطوات الحصول على كارت العيش الجديد من البريد

أوضحت مصادر بوزارة التموين، خطوات تقديم طلب الحصول على كارت العيش الجديد، الذي تتيح من خلاله وزارة التموين صرف العيش البلدي، المدعم من المخابز البلدية لجميع المواطنين غير المستفيدين من دعم الخبز لعدم حملهم للبطاقات التموينية، التي تمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف حصة من الخبز البلدي يوميا وفقا لعدد أفراد البطاقة.

الحصول على كارت العيش الجديد

وأشارت المصادر، في تصرح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه بعد الحصول على كارت العيش الجديد، يمكنك إجراء أي عملية شرائية للمواطن حامل الكارت وشراء أي سلعة يرغب فيها بنظام الدفع المسبق.

كما أوضحت المصادر، خطوات الحصول على كارت العيش الجديد، تتلخص في التالي:

1- الذهاب إلى أقرب مكتب بريد.

2- تقديم طلب استخراج كارت مسبق الدفع، أو طلب فتح حساب في البريد واستخراج كارت له.

3- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

4- تقديم رقم موبايل المواطن الراغب في استخراج الكارت.

5- دفع 30 جنيها هي رسوم استخراج الكارت.

6- تنشيط الكارت المستخرج عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن للبريد 16789.

الحصول على كارت العيش الجديد.. تنشيط كارت الدفع

7- بعد إتمام خطوات التنشيط يتم شحن الكارت بالرصيد الذي يرغب فيه صاحبه بحد أدنى 20 جنيها.

8- بمجرد إعلان وزارة التموين فتح شراء الخبز من المخابز البلدية يتمكن المواطن صاحب كارت العيش الجديد، من صرف العيش من خلاله بالسعر المرتقب تحديده قريبا.