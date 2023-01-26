«التموين» تصرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر المستحقة الأربعاء المقبل

يستفيد حوالي 10 ملايين و100 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من الدفعة السادسة لزيادة التموين، المقرر بدء صرفها يوم الأربعاء المقبل، والتي أقرتها الحكومة للأسر المستحقة، وفقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

قيمة الدعم الاستثنائي

وتبلغ قيمة الدعم الاستثنائي الذي يصرف في زيادة التموين للأسرة الواحدة 100 جنيها شهريا، بدأت الحكومة في صرفها للمستحقين في شهر سبتمبر الماضي كدفعة أولى من الزيادة الشهرية، وتستمر حتى 30 يونيو 2023 المقبل، بإجمالي 10 أشهر زيادة استثنائية في السلع التموينية للمستحقين.

سلع التموين

ويصرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع تموينية على بطاقة التموين للأسر التي تسلمت رسالة على بون صرف الخبز، باستحقاقها لقيمة الزيادة، والتي تختلف وفقا لاختلاف عدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة، كالتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

وقبل شهر سبتمبر الماضي، تسلمت كل أسرة تتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه، وكل أسرة تتقاضى معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات، رسالة عبر بونات صرف الخبز تفيد بإدراج قيمة زيادة الدعم على البطاقة.