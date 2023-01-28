روسيا: مقتل 14 شخصا وإصابة 24 بقصف أوكراني استهدف مستشفى في لوجانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا مستشفى ببلدة نوفويدار، في لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وشددت الوزارة، على أن الهجوم الصاروخي المتعمد على مؤسسة طبية مدنية هو جريمة حرب خطيرة لنظام كييف، وفقا لقناة روسيا اليوم.

تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين

وأشارت إلى أن الأطباء المدنيين والعسكريين في المستشفى يقدمون منذ عدة أشهر المساعدة الطبية اللازمة للسكان والعسكريين في المستشفى المنكوب، مضيفة أنه جرى تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين جراء القصف الأوكراني.

العثور على المتورطين

ولفتت إلى أنه يجرى العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم.