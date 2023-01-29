«التعليم العالي»: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS العالمي، إذ جرى إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds» QS» البريطاني لعام 2023، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلًا بين الدول الإفريقية في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2023، إذ حافظت على مكانتها الرائدة إفريقيا بأعلى تمثيل بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.

جامعة عين شمس في المرتبة «801 – 1000»

وشهد التصنيف حصول الجامعة الأمريكية في القاهرة، على المركز 416 عالميًا، وجاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (551 - 560)، ثم جاءت جامعة عين شمس في المرتبة (801 – 1000)، تلتها 3 جامعات في الترتيب (1001 - 1200) وهي جامعات (الإسكندرية - أسيوط - المستقبل)، ثم جاءت 8 جامعات مصرية بالمرتبة (1201- 1400) وشملت جامعات (الأزهر، البريطانية، الألمانية، حلوان، المنصورة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق).

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير منها، (السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب).

التدريب على النشر الدولي

وأضاف المتحدث الرسمي، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، إضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.