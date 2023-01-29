موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات.. اعرف التفاصيل

حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، سارت بصورة منتظمة وفق القواعد التي تم إقرارها، وبدأت الجامعات إعلان نتائج الامتحانات.

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، فإنّ موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، هو يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، حيث بدأت إجازة منتصف العام الدراسي أمس، وتستمر حتى الخميس 9 فبراير المقبل.

مدة الترم الثاني 2023 للجامعات

كما حددت الخريطة الزمنية، مدة الترم الثاني 2023 للجامعات، حيث يبدأ في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، بالتنسيق مع الجامعات، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي ومواعيد الامتحانات.

وبداية من الترم الثاني، سيتم تفعيل المحتوى العلمي «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر»، الذي يُبرز سماحة الأديان وآداب الحوار بين البشر، حيث أكد المجلس الأعلى للجامعات، أن تفعيله يأتي انطلاقًا الجامعات التوعوي والتنويري في تربية النشء وغرز قيم التسامح.

خبير تربوي يعلق على مقرر سماح الأديان

وعلق الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، على إضافة مقرر «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر» الترم الثاني، قائلا: «ثقافة التسامح وقبول الآخر من القضايا المهمة التي يفرضها الواقع المعاصر لمواجهة العنف في المجتمع، وترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز وتدعيم قيم المواطنة والانتماء».

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أنّ ثقافة التسامح وقبول الآخر أصبحت مألوفة ومتداولة لدى المجتمعات المختلفة، لكن دلالات ومؤشرات تلك الثقافة تختلف اختلافا كليا بين أفراد المجتمع الواحد طبقا للمفردات البيئية والثقافية التي تحيط بأفراد المجتمع، ومن ثم لا يزال العلماء يواجهون إشكالية في الوصول إلى دلالات شاملة لثقافة التسامح وقبول الآخر.