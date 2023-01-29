أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. والطن يتراجع 100 جنيه

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات تراجعا جيد لبعض من أصنافها، وفقا لحركة البيع والشراء، التي أجريت عبر تداولها داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر، اليوم الأحد ليسجل طن الذرة الصفراء الأوكراني تراجعا بواقع 100 جنيه لكل طن مباع.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا يصب في مصلحة قطاع المستهلكين في محافظات الجمهورية، حيث سجلت أسعارها اليوم الأحد التالي:

- سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 13 ألفا و600 جنيه.

- تراجع سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيها لكل طن.

- تراجع سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و450 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألف 800 جنيه.

- سعر أردب الذرة الرفيعة 1830 جنيها.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

وأشار حاتم عبدالغفار، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تداول على نطاق واسع داخل الأسواق الحرة، مع تذبذب في الأسعار منتصف الشهر الجاري عقب الإفراج الجمركي عن الذرة الأعلاف بالموانئ.