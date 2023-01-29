نيوزيلندا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة أوكلاند إلى 4 قتلى

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة أوكلاند، إلى 4 قتلى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث انهيارات وسيول جارفة، ما أثر على البنية التحتية وقطع الطرق في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، وفقا لما أوردته قناة «الحرة» الأمريكية.

انهيارات وسيول جارفة بسبب الأمطار

وأضافت أن آلاف المنازل ما زالت بدون كهرباء ومياه، وجرى إيواء مئات العائلات في منشآت الإجلاء.

تحذيرات من طقس أشد قسوة الأيام المقبلة

من جانبها، أكدت نائبة رئيس وزراء نيوزيلندا كرمل سيبولوني، أنه كان هناك تأثير كبير على المواطنين في وسط أوكلاند، إذ اضطرت العائلات إلى الإخلاء بسبب الفيضانات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا، من طقس أشد قسوة الأيام المقبلة، منبهة إلى حدوث سيول بسبب غزارة الأمطار، فيما أعلنت السلطات تركيز حالة الطوارئ في جنوب منطقة وايتومو.