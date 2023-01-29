السيول تغرق حافلات الركاب والمراكز التجارية وتقطع الكهرباء في نيوزيلندا

تعاني نيوزيلندا هذه الأيام من هطول سيول جارفة وطقس سيء، وفي أحد الفيديوهات المتداولة عبرموقع التغريدات «تويتر»، ظهرت إحدى حافلات نقل الركاب العامة تغمرها المياه في مشهد مثير سارع من بالحافلة إلى إخراج هواتفهم والتقاط «فيديو» يوثق هذه اللحظة.

وتعرضت الجزيرة الشمالية لأمطار غزيرة، تسببت في وقوع حوادث وانهيارات وسيول وقطع طرق، ووصل عدد الوفيات إلى 4، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».

واخترقت المياه حافلة نقل عام وغمرت أرجل الركاب، اللذين سارعوا لتسجيل اللحظات بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة.

هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في نيوزيلندا

وكانت هيئة الأرصاد الجوية بنيوزيلندا نشرت تحذيرًا من طقس شديد البرودة وأمطار تصل إلى حد السيول في الجزيرة الشمالية بالبلاد، قائلة إنّ الأمطار يمكن أن تسبب سيولا وغمر للشوارع نتيجة فشل شبكة الصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل ولم تعد حتى الآن نتيجة العواصف.

وخلال إحدى الفيديوهات المتداولة أيضًا، ظهر مقاطع فيديو لأحد المحال التجاربة الكبرى في نيوزيلندا، تغمره مياه الأمطار والسيول وتجرف ما تقابله من منتجات، وجاء التعلق علة الفيديو، «فيضانات عارمة تغرق شوارع مدينة أوكلاند النيوزيلندية وتجتاح المراكز التجاري».

مدينة أوكلاند.. تعرضت لأمطار وسيول

وتعد مدينة «أوكلاند» أحد أكبر المدن النيوزيلندية، ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة، وتعرضت لهطول أمطار غزيرة الجمعة الماضية، ودخلت البلاد في حالة طوارئ، ورغم ذلك، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا استئناف الرحلات الدولية للشركة من وإلى مدينة «أوكلاند».