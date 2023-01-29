عودة العمل في محكمة العريش الابتدائية بعد توقف 8 سنوات

عادت محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، لممارسة عملها اليوم الأحد، عقب توقف لدة قاربت 8 سنوات، وذلك وصول القضاة المكلفين بعقد الجلسات في المحكمة للعريش.

عودة العمل في محكمة شمال سيناء

وبدأت محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش عملها من خلال جلسات المشورة والمحاكمات بمقر المحكمة ونيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين، وذلك بحضور القضاة ورئيس القلم والكاتب والمحامين.

ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالموافقة على انتظام العمل بالمحكمة والجلسات والنيابة العامة وعودة المحاكمات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، والقريب من حي الضاحية ومديرية أمن شمال سيناء.

تطوير ورفع كفاءة المحكمة

وكانت قد أعلنت نيابة شمال سيناء في بيان لها، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية في يونيو 2021، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة العدل، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

وعلق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان له، أن قرار عودة العمل في محكمة شمال سيناء الابتدائية يأتي في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنيا على اهتمام وحرص القيادة السياسية على رعاية وتذليل العقبات أمام المواطنين بالمحافظة.