 يوسف الحسيني: احتفالية تحرير سيناء المقبلة ممكن تكون في العريش

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي وعد اليوم خلال احتفالية عيد الشرطة بعقد احتفالية في العريش ورفح والشيخ زويد: «مكناش متخيلين أننا هنحتفل بالتحرير الثاني في سيناء، بعد التحرر من اليد الغاشمة للإرهاب، وبناء هذه المناطق بشكل أقوى وأفضل مما كانت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني».

الفنان صلاح ذو الفقار

وتابع الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري: «ممكن تكون الاحتفالية في 25 أبريل بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، والجميل أن الفنان صلاح ذو الفقار تم تكريم اسمه اليوم باعتباره واحدا من أبطال الشرطة، وتسلمت التكريم الدكتورة منى ذو الفقار، وأتمنى تقديم بطولته في عمل فني يقدمه الفنان ياسر جلال نظرا للشبه بينهما».

شبكة كهرباء

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني أنه لدينا شهداء وأرامل وأطفال الشهداء، ومصر مع ذلك لم تتوقف عن العمل ومواصلة النجاح: «شوفنا الانفجارات والأحداث اللي ممكن تعطل أي بلد في الدنيا، لكننا مستمرين، وبقى عندنا شبكة كهرباء بتصدر للخارج وليس للاكتفاء الذاتي فقط، ولو مكنتش المشروعات دي اتعملت مكنش هيبقى عندنا الطاقة اللي تغطي احتياجاتنا، ومكنش هيبقى في مستثمر».