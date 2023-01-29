مدن شمال سيناء تبتسم.. مبادرات نظافة وتجميل وماراثون للدراجات

«هيا نجمل بلدنا»، عنوان مبادرة تنظيف وتجميل مدن شمال سيناء يقوم بها المجتمع المدني في بئر العبد والعريش والشيخ زويد، قال محمد درغام، أحد رجال الأعمال بمدينة العريش في بيان له: «كتف بكتف ويد بيد تكون بلدنا نظيفة وجميلة»، موضحا أنه قام بمشاركة رجال أعمال آخرين ومجلس مدينة العريش، بإزالة التراب والركام من شوارع المدينة.

مارثون للدراجات بمدينة العريش

وكشف مجلس مدينة العريش، عن انطلاق مارثون للدراجات بمناسبة أعياد الشرطة، من الصالة المغطاة بوسط المدينة، جاب جميع شوارع المدينة، وشارك فيه طلاب المدارس والجامعات، ومراكز الشباب والأندية، وذلك بحضور رئيس المجلس ورؤساء المديريات والأقسام والجهاز التنفيذي بالمحافظة

وفي مدينة الشيخ زويد انطلقت حملة شعبية بمشاركة مجلس المدينة، وعددا من رموز المجتمع ووجهاء القبائل والشيوخ والنواب بعنوان «الشيخ زويد مدينة نظيفة»، من أجل تجميل شوارع المدينة والعمل على طلاء الأرصفة والبلدورات.

المبادرة تشمل القرى جنوب المدينة

وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب لـ «الوطن»، إن الحملة انطلقت من ميدان الكينيا، على أن تصل ميدان الشيخ زويد، ومنه إلى حي الكوثر ونقطة أبوطويلة، موضحًا أن حملة النظافة والتجميل سوف تطال القرى جنوب وغرب المدينة.

بدوره أكد سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ «الوطن»، أن الشيخ زويد تبتسم، وجاري محو آثار الإرهاب، بمشاركة مجتمعية وموز وعواقل المجتمع، ورعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء