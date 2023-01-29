تعديلات قانون الإيجار القديم: 15% زيادة في مارس وتحديد موعد الإخلاء (مستند)

يبدأ التنفيذ الفعلي لزيادة إيجار الوحدات غير السكنية المؤجرة للشخصيات الاعتبارية مطلع شهر مارس 2023، وذلك وفق تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، وتضمن نسبة زيادة الإيجار و6 حالات لطرد المستأجر، وهذا ما يستعرضه التقرير التالي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وحددت تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني «الشخصيات الاعتبارية» نسبة 15% زيادة سنوية بدءا من مارس 2022 ، ومن ثم فإن موعد استحقاق الزيادة بعد مرور عام سوف تكون في مارس 2023 المقبل.

نسبة الزيادة في قيمة الإيجار القديم

ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).

موعد إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم

وتناولت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية «لغير السكنى» موعد إخلاء الوحدة المؤجرة حيث ألزمت المادة الرابعة من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون أي في مارس 2027، «وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض» وفق ما نص عليه القانون.