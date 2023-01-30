اعترافات المتهمين بسرقة صاحب محل في الدرب الأحمر: «كنا عايزين فلوس»

«طلعنا على المواسير وكسرنا الشباك ودخلنا للشقة اللي كانت في الدور التاني وسرقنا الحاجات اللي نقدر ننزل بيها ونبيعها علشان كنا عايزين فلوس»، بهذه العبارة بدأ المتهمان بسرقة «صاحب محل» في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، اعترافهما أمام النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعرض صاحب محل للسرقة

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه تبلغ إلى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، من قبل أحد الأشخاص «صاحب محل»، يفيد بأنه تعرض لسرقة مبلغ مالي من شقته في دائرة القسم، ولم يتوصل إلى الجناة، ولم يشتبه أو يتهم أحدا.

فريق بحث للقبض على المتهم

على الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، وبعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة الموجودة حول المنزل، أظهرت المتهمان وتبين أنهما «لهما معلومات جنائية»، وتم القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات وكان بحوزتهما المبلغ المالي المسروق وهاتف محمول.

وبعد مواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات التي أجريت اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وإنفاق أحدهما المبلغ المالي على متطلباته الشخصية والآخر أعطي المال لزوج والدته، وتم استدعاء المجني عليه وتعرف على المسروقات واتهمهما بسرقته.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.