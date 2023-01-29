محافظ بني سويف يتفقد منافذ «الزراعة» المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المنافذ المتنقلة لبيع السلع والمنتجات الغذائية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، قبل تحركها لخريطة الأماكن التي ستصل إليها، حيث تشرف على هذه المنافذ وزارة الزراعة، وذلك ضمن الجهود التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة.

التصدي لغلاء الأسعار

وتهدف المنافذ المتحركة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

واصطف أسطول المنافذ أمام ديوان عام المحافظة قبل توجيهها إلى أماكن تمركزها في المواقع المخصصة لها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تم اختيارها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من الزراعة والطب البيطري والتموين، والتي روعي فيها أن تكون في أماكن حيوية وقريبة من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من تلك السلع بأسعار مدعمة وبالجودة المطلوبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الحالية.

23 سيارة متنقلة

ويتكون أسطول المنافذ من 23 سيارة «منفذ متنقل»، تضم لحوم بلدية «جزاري ومصنف» ودواجن وأسماك طازجة وبيض مائدة بطاطس وأرز وسكر وزيوت بأنواعها ومربات وكافة المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن، والتي ستباع بأسعار مخفضة تقل بنسبة تتراواح ما بين 20 إلى 30 %، وبنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45% لبعض المنتجات، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

أماكن منافذ وزارة الزراعة المتحركة

وبحسب خريطة التمركز التي اعتمدها المحافظ، فقد تقرر تواجد تلك المنافذ بمركز ومدينة بني سويف في مناطق «الغمراوي، البشري، قرية بياض العرب، قرية ابشنا، قرية شريف باشا»، وفي سمسطا «شارع بورسعيد أمام إدارة التعليم، شارع الجلاء أمام قسم الشرطة، مسجد الفالوجا والمول التجاري»، وفي الواسطى قرى «قمن العروس، ميدوم، أبو صير الملق»، وفي ببا «مدينة ببا، سدسن طنسا بني مالو»، وفي إهناسيا «مدينة إهناسيا، قاي، قرية ميانة»، وفي الفشن «مدينة الفشن، تلت، الحيبة»، وفي ناصر «أشمنت عز الرجال، دنديل بجوار الموقف، بهبشين بجوار المصرف».