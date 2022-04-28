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«الزراعة» تطلق منافذ متحركة بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد

كتب:

محمد ابو عمرة
01:43 م | الخميس 28 أبريل 2022
«الزراعة» تطلق منافذ متحركة بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية، محمّلة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، وكعك ومستلزمات العيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار معارض السلع الغذائية طوال العام بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.

دعم أهالي المناطق النائية

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة، لافتا إلى أنّه جرى التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة للمناطق الأكثر كثافة، والمناطق النائية، لدعم أهالي تلك المناطق.

171 منفذا ثابتا

وأكد وزير الزراعة، إرسال منافذ الوزارة إلى محافظات الفيوم والمنيا والقليوبية، وتستمر طوال العام في كل المحافظات تباعا، إضافة إلى أنّ الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية.

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