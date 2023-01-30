سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

يهتم ربات البيوت بشكل مستمر بمتابعة سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين للمستهلك، نظرا لأهمية البيض في الدخول في عدد كبير من الوجبات الرئيسية على مائدة الأسر المصرية.

وتسعى بوابة «الوطن» من خلال متابعتها اليومية لأسعار السلع المختلفة، توضح من خلال هذا السطور التالية، سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الاثنين، وفقا لجولة على الأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

- يعتبر البيض الأبيض الأكثر إقبالا وطلبا في السوق المصرية، فجاء سعر كرتونة البيض اليوم، التي تضم على 30 بيضة في المزرعة بنحو 80 جنيها.

- وسعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، سجلت نحو 85 جنيها.

- فى حين سجلت كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ 85 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، إلى ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- وصل سعر الفرخة في السوق المصرية لقيمة تتراوح بين 95 و120 جنيهًا.

- كيلو الواحد من سعر الدبابيس بين 66 و70 جنيهًا.

- سعر كيلو الأوراك المخلية بين 76 و83 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- كيلو البانيه اليوم ليتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- الشيش طاووق اليوم ليتراوح بين 150 و160 جنيهًا.