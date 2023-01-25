سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. «الأبيض» يصل إلى 80 جنيها

يحتاج جسم الإنسان، خاصة الأطفال، إلى تناول الوجبات الغذائية الغنية بعنصر الكالسيوم، إذ ينصح الأطباء الآباء والأمهات، بإطعام أطفالهم البيض، كونه مصدرا غنيا بالبروتينات، حيث يتابعون سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، لتحديد ميزانيتهم لشراء ما يحتاجونه.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية، كما يلي.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وصل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، والتي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة اليوم إلى نحو 80 جنيها، وسجل البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ85 جنيها.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية اليوم، تراوح بين 90 حتى 95 جنيها، ويختلف السعر باختلاف المناطق وحجم وجودة البيض.

وبالنسبة لسعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة، فوصل إلى نحو 85 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 120 و 130 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.

- جاء سعر الفرخة الكاملة ليتراوح بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- بلغ سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.