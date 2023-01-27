سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم في الأسواق المحلية.. بـ85 جنيها

سعر كرتونة البيض للمستهلك، اليوم يعد من أكثر الأشياء التي يهتم بها الكثيرون، إذ أنه يعد أهم مصادر الكالسيوم التي يمكن أن يحصل عليها الجسم، وخصوصا الأطفال في سن نمو العظام، فضلا عن أنه يحتوي على البروتينات التي يحتاج إليها الجسد.

وتسعى «الوطن» إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الجمعة الموافق 27 يناير، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

- بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة إلى نحو 80 جنيها.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة أيضا ليصل إلى نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية اليوم، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 90 حتى 95 جنيها.

- فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، فجاء ليتراوح اليوم بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم الجمعة بين 76 و83 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر الكيلو الواحد من الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- كما جاء سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة ليتراوح بين 120 و 130 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو الواحد من الشيش طاووق اليوم ليتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

- كما جاء سعر الفرخة الكاملة ليتراوح بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.