سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم في الأسواق.. الأحمر بـ85 جنيها

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الفراخ البيضاء في الاسواق بشكل يومي، حتى يستطيعون معرفة أسعار البيض الذي يرتبط ببورصة الدواجن بشكل كبير، إذ يهتم الكثيرون بتناول البيض يوميا حرصا منهم على حصول الجسم على الكالسيوم المطلوب.

وتسعى «الوطن» بشكل يومي لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، ونرصد من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة إلى نحو 80 جنيها.

- وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية اليوم، ليتراوح بين 90 حتى 95 جنيها.

- فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، جاء ليتراوح بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- جاء سعر الفرخة الكاملة ليتراوح بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- بلغ سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 120 و 130 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.