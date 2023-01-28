سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم السبت.. تصل إلى 80 جنيها

يهتم الكثير من ربات البيوت بمتابعة سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، حرصا منهن على شراء احتياجات المنزل، وخاصة عند وجود أطفال، إذ يحتاجون لتناول كميات مناسبة من الكالسيوم الذي يساعدهم على نمو عظامهم.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون لمساعدتهم في الحصول على الخدمة التي يبحثون عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم السبت الموافق 28 يناير، وفقا لجولة على الأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

- يعد البيض الأبيض هو الأكثر طلبا في السوق المصرية والأكثر شعبية بين المواطنين، فجاء سعر كرتونة البيض اليوم السبت، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة بنحو 80 جنيها.

- وبالنسبة لسعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة فجاء في منافذ وزارة الزراعة، ليصل إلى نحو 85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، ليتراوح اليوم بين 75 إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ 85 جنيها.

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية اليوم، إلى ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- وصل سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت في السوق المصرية لقيمة تتراوح بين 95 و120 جنيهًا.

- تراوح الكيلو الواحد من سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم السبت بين 76 و83 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو الواحد من الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- جاء سعر كيلو البانيه اليوم ليتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو الواحد من الشيش طاووق اليوم ليتراوح بين 120 و130 جنيهًا.